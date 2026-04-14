Der US-amerikanische Pharma-Riese schwimmt dank einer anhaltenden, dynamischen Nachfrage nach seinen Diabetes- und Abnehmmitteln auf der Erfolgswelle. Doch Eli Lilly ruht sich darauf nicht aus, im Gegenteil. Das Unternehmen hat zuletzt mehrere Übernahmen eingefädelt - am Dienstag kommt eine weitere M&A-Transaktion hinzu.Eli Lilly hat die Fühler nach CrossBridge Bio ausgestreckt. Kostenpunkt: bis zu 300 Millionen Dollar, bestehend aus einer Vorauszahlung und einer Folgezahlung beim Erreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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