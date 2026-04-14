EQS-News: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@ludwigbeck.de
|Internet:
|https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2308212 14.04.2026 CET/CEST