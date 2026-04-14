Stuttgart/Hamburg (ots) -Laufen ist mehr als ein Sport, es ist eine Lebenseinstellung! Und nicht selten sogar die Lösung für so manche Herausforderung. Darin sind sich Harry Styles und Haruki Murakami einig. Für die heute erscheinende Ausgabe des weltweit größten Laufmagazins RUNNER'S WORLD hat sich der 32-jährige Sänger, Songwriter und Schauspieler mit dem gefeierten japanischen Bestsellerautor (77) getroffen, der das Buch "Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede" geschrieben hat. Aus dem ungewöhnlich ehrlichen Gespräch dieser so unterschiedlichen Stars ist ein 16-seitigen Feature entstanden über Einsamkeit, fehlende Aufmerksamkeitsspanne, Ruhm und den Wunsch, einfach nur gewöhnlich zu sein.Erst Anfang 2025 hat Harry Styles mit dem Laufen begonnen - als Ausgleich zu den Aufnahmen seines neuen Albums in den Hansa Studios Berlin. Schon im März darauf lief er seinen ersten Marathon in Tokio mit respektabler Zeit und im Herbst den Berlin Marathon sogar knapp unter drei Stunden! Am Laufen schätzt Styles vor allem das Gefühl der Einsamkeit - ein Gefühl, dass er angesichts seiner weltweiten Popularität als Superstar sonst außerhalb der eigenen vier Wände kaum noch erreichen kann: "Bei den meisten Erfahrungen, die ich sonst so mache in meinem Leben, gibt es so viele Menschen, und es ist einfach immer so laut", sagt er im Gespräch mit RUNNER'S WORLD. "Also wurde das Laufen mein Ort, um all das zu verarbeiten. Wirklich für mich allein zu sein."Trotzdem sieht er das Laufen nicht als Flucht, sondern eher wie eine Meditation: "Es ist irgendwie auch hypnotisch, wird fast wie ein Mantra", sagt er. "Wenn ich laufe, habe ich Zeit, viel über das nachzudenken, was ich mache, und über andere Dinge in meinem Leben." Ganz anders erlebt es Haruki Murakami: "Wenn ich laufe, laufe ich einfach. Ich denke nicht viel nach", sagt er in dem von RUNNER'S WORLD aufgezeichneten Gespräch mit Harry Styles. Und doch passiert unterwegs etwas mit ihm, das ihm erlaubt, danach neu inspiriert an den Schreibtisch zu gehen: Ich habe das Gefühl, dass das Trainieren meines Körpers der Weg ist, das perfekte Gefäß zu schaffen, eine Grundlage, damit die Ideen hineinkommen können."Besonders für eines ist Harry Styles dem Buchautor dankbar: "Es hat mich von der Vorstellung befreit, Musiker müsse ein ungesunder Beruf und ich müsse diese gequälte Seele sein", sagt er. Durch Haruki Murakamis Buch habe er verstanden, dass gesund zu sein einen Künstler befähigt, lange tätig zu sein.Die aktuelle Ausgabe von RUNNER'S WORLD (05/2026) ist ab sofort im Handel und außerdem unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg, RUNNER'S WORLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156524/6255288