Meta ermutigt alle Beschäftigten, sich mit den Vorteilen von KI auseinanderzusetzen. CEO Mark Zuckerberg selbst geht mit gutem Beispiel voran und hilft dabei, seinen eigenen KI-Avatar zu trainieren. Dazu soll er gut sein. Im März wurde bekannt, dass Meta-CEO Mark Zuckerberg an einem eigenen KI-Agenten arbeitet, der ihm dabei helfen soll, Informationen schneller abzurufen. Künftig könnte die Technologie noch mehr Aufgaben für den Tech-Milliardär übernehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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