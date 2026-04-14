Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI der Eurozone sank im März stärker als erwartet von 51,9 auf 50,7 Punkte, so Postbank Research.Dabei habe der Index der Industrie überzeugt, der unerwartet von 50.8 auf 51,7 Punkte gesprungen sei. Der Service-PMI habe hingegen stärker als erwartet von 51,9 auf 50,2 Punkte nachgegeben. Auch für Deutschland habe sich ein ähnliches Bild ergeben, der Industrie-PMI stieg von 50,9 auf 52,2 Punkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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