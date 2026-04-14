Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Fondsgesellschaft Neuberger Berman wird künftig nur noch als Neuberger firmieren, so die Experten von "FONDS professionell". Dies habe der Asset Manager mit Sitz in New York mitgeteilt. Der Unternehmensname werde jedoch nicht geändert und laute weiterhin Neuberger Berman, habe das Haus in der Mitteilung betont. Die Verkürzung auf eine "gängige Kurzschrift" erlaube jedoch "eine prägnantere, optimierte Kommunikation", begründe die Gesellschaft den Schritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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