Die Zahl der Ladepunkte für Elektroautos an Dienstgebäuden des Landes Hessen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1.693 derartige Ladepunkte - in diesem Jahr sollen 270 weitere hinzukommen. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort des hessischen Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen-Landtagsfraktionen hervor. Im Jahr 2023 wurden demnach 299 Lademöglichkeiten geschaffen, 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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