© Foto: Michael Kappeler/dpaChinas Wirtschaft dürfte stärker ins Jahr gestartet sein. Doch steigende Ölpreise, schwache Nachfrage und Risiken für den Welthandel werfen schon den nächsten Schatten auf den Aufschwung.Nach einer Reuters-Umfrage unter 50 Ökonomen wird für das erste Quartal ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das wäre mehr als im Schlussquartal 2025, als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur um 4,5 Prozent gewachsen war. Die Erholung dürfte aber nicht lange an Schwung gewinnen. Für das zweite Quartal rechnen die befragten Ökonomen nur noch mit 4,7 Prozent Wachstum. Für das Gesamtjahr 2026 liegt die Medianprognose bei 4,6 Prozent, nach 5,0 Prozent im …Den vollständigen Artikel lesen
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