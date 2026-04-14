Obwohl das Börsenumfeld herausfordernd bleibt, gibt es weiterhin Börsen-Champions, die zuverlässig liefern. Der Trend-Signal-Indikator(TSI)-Algorithmus hat mit dem "Tipp der Woche" in der TSI-Premium-Ausgabe vom 7. April erneut Trendstärke in satte Rendite verwandelt: Bereits nach einer Woche liegt der empfohlene Optionsschein von Börsenexperte Tim Temp 44 Prozent im Plus. In der heute erschienenen Ausgabe geht ein Nvidia-Profiteur als "Tipp der Woche" mit einem chancenreichen Optionsschein ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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