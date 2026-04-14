Die US-Börsen zeigen sich am Dienstagmittag robuster als erwartet. Trotz der geopolitischen Spannungen durch die Blockade der Straße von Hormuz und eines Abbruchs der Friedensgespräche zwischen den USA und Iran bleiben Anleger optimistisch. Starke Tech-Werte und überraschend niedrige Erzeugerpreise stützen das Sentiment, während die Berichtssaison der Großbanken ein gemischtes Bild liefert.Die Wall Street setzt ihren Erholungskurs fort und wischt die Sorgen um die Energieversorgung weitgehend beiseite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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