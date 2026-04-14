Europa sucht händeringend nach Alternativen zu Rohstoffimporten aus China und Russland. Sanktionen, Exportrestriktionen und geopolitische Konflikte zwingen den Kontinent zum Umdenken - und genau das spielt einem Unternehmen in die Karten, das kaum jemand kennt. Michel Doepke stellt in seinem neuen Report einen Recycling-Spezialisten vor, der in einer der lukrativsten Nischen Europas eine dominante Stellung einnimmt.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Umsatz hat sich zuletzt mehr als verdoppelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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