Eine kaum beachtete KI-Aktie steigt in wenigen Tagen um fast 50 Prozent. Eine strategische Übernahme könnte den nächsten Kursschub liefern. Am 13. April 2026 gab Credo Technology die Übernahme von DustPhotonics bekannt. Die Credo-Aktie reagierte darauf unmittelbar positiv und legte im nachbörslichen Handel um fast 20 Prozent zu. Damit ist die Aktie in den vergangenen sieben Tagen nun schon 50 Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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