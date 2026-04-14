Analysten sehen Gold-Developer vor wichtigen Meilensteinen

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ESGold steht aus Sicht von Atrium Research vor einer entscheidenden Phase. Die Analysten Riley Venton und Ben Pirie sehen das Unternehmen mit gesicherter Anlagentechnik, bevorstehendem Bohrstart und mehreren operativen Meilensteinen auf Kurs Richtung Produktion 2026. Ihr positives Fazit untermauern sie mit einem Buy-Rating und sprechen ein wesentlich höheres Kursziel aus.

ESGold steht aus Sicht von Atrium Research vor einer entscheidenden Phase. Die Analysten Riley Venton und Ben Pirie sehen das Unternehmen mit gesicherter Anlagentechnik, bevorstehendem Bohrstart und mehreren operativen Meilensteinen auf Kurs Richtung Produktion 2026. Ihr positives Fazit untermauern sie mit einem Buy-Rating und sprechen ein wesentlich höheres Kursziel aus.

Operativer Fortschritt rückt in den Mittelpunkt

Im aktuellen Research konzentrieren sich Venton und Pirie auf die operative Entwicklung des Unternehmens. Die Analysten berichten, ESGold arbeite parallel an der Vorbereitung der künftigen Produktion und an der weiteren Erkundung des Projektgebiets. Genau diese gleichzeitige Arbeit an beiden Themenfeldern sei aus ihrer Sicht der Kern der aktuellen Investment Story. Besonders wichtig ist für Atrium der Baufortschritt. Die Analysten erinnern daran, dass das Mühlengebäude gegen Ende 2025 fertiggestellt worden sei.



Anschließend sei die Beschaffung der Ausrüstung der nächste entscheidende Schritt gewesen. Nun habe ESGold laut Atrium alle Hauptkomponenten für den Mühlenkreislauf gesichert, Akkreditive an die Hersteller übermittelt und die Fertigung bei ausgewählten Lieferanten angestoßen. Zudem träfen bereits erste Ausrüstungsteile am Standort ein. Nach Einschätzung der Analysten spreche das dafür, dass die erste Produktion in der zweiten Hälfte 2026 weiter im Zeitplan liegen könne.

Bohrprogramm soll den nächsten Schritt markieren

Neben dem Baufortschritt rückt Atrium das geplante Bohrprogramm in den Fokus. Venton und Pirie schreiben, die Bohrgenehmigungen seien formell eingereicht worden. Der Start der Arbeiten werde nach Darstellung des Unternehmens für Mai 2026 angepeilt. Die Analysten verweisen darauf, dass die ersten Bohrungen den sogenannten Surface Crown Pillar erfassen sollten. Gemeint ist ein oberflächennaher Bereich zwischen der North Zone und der South Zone.



Atrium erinnert in diesem Zusammenhang an historische Ressourcen von insgesamt 47.000 Unzen Gold und 481.000 Unzen Silber in diesen beiden Zonen. Die Analysten gehen davon aus, dieser Bereich könne später zusätzliches Material für die Mühle liefern, sobald die Aufbereitung der Halden einmal auslaufe. Damit beschreibe das Research nicht nur einen kurzfristigen Produktionspfad, sondern auch eine mögliche spätere Erweiterung der Materialbasis.

Warum Atrium die ESGold Story für besonders hält

Venton und Pirie betonen, ein wichtiger Unterschied von ESGold liege in der Möglichkeit, ungetestetes Potenzial auf Distrikt Ebene zu untersuchen und gleichzeitig durch die Wiederaufbereitung alter Halden einen Weg zu späteren Mittelzuflüssen zu öffnen. Halden sind vereinfacht gesagt alte Rückstände aus früherem Bergbau, die mit heutiger Technik erneut verarbeitet werden können. Aus Sicht der Analysten verbinde ESGold damit zwei Entwicklungsstränge in einem Projekt.



Auch die jüngste Finanzierung werten die Analysten als wichtigen Baustein. Laut Atrium habe ESGold im März brutto 7,26 Millionen kanadische Dollar aufgenommen. Diese Mittel sollten nach Angaben der Analysten vor allem in die Weiterentwicklung des Montauban Projekts und in allgemeines Working Capital fließen. Für Atrium erhöhe das die Glaubwürdigkeit des angekündigten Bohrprogramms, weil die Finanzierung dafür gesichert sei.

Meilensteine werden abgearbeitet

Die Analysten stellen in ihrem Research außerdem den starken Newsflow bei ESGold heraus. Nach Einschätzung von Riley Venton und Ben Pirie dürfte das Unternehmen in den kommenden Monaten mit mehreren operativen Meilensteinen präsent bleiben. Gerade diese Folge neuer Projektmeldungen sei aus ihrer Sicht wichtig, weil sie den Fortschritt in Richtung Produktion 2026 regelmäßig untermauern könne.

In der Vergleichsgruppe

Atrium hält ESGold im Vergleich zu ähnlichen Rohstoffunternehmen weiterhin für eher niedrig bewertet. Die Analysten verweisen darauf, dass die Aktie laut ihres Research nur mit rund dem 0,3-Fachen des NAV gehandelt werde, während vergleichbare Unternehmen im Schnitt auf etwa das 0,5-Fache kämen. NAV steht für Net Asset Value, also vereinfacht den rechnerischen Wert des Projekts beziehungsweise des Unternehmensvermögens. Wenn eine Aktie mit einem niedrigeren NAV-Multiplikator gehandelt wird als andere Firmen der Vergleichsgruppe, kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Markt ihr bislang weniger zutraut.



Auch beim erwarteten Geldzufluss aus dem laufenden Geschäft sieht Atrium ESGold günstiger bewertet. Hier nennen Riley Venton und Ben Pirie ein Verhältnis von rund 2,3 beim P/CF für 2027, während die Peer Group, also die Vergleichsgruppe ähnlicher Unternehmen, bei etwa 5,3 liege. P/CF steht für Price to Cash Flow. Die Kennzahl zeigt vereinfacht gesagt, mit dem Wievielfachen des erwarteten operativen Mittelzuflusses eine Aktie an der Börse bewertet wird. Je niedriger dieser Wert im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen ist, desto eher kann der Markt Spielraum für eine höhere Bewertung sehen.



Ausblick der Analysten

Atrium spricht seine Kaufempfehlung, und nennt weiter ein Kursziel von 1,30 kanadischen Dollar je Aktie. Beim im Research angesetzten Kurs von 0,53 kanadischen Dollar ergibt sich daraus laut Research ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 145 Prozent. Aus Sicht der Analysten könnte sich diese Bewertungslücke verkleinern, wenn ESGold die geplanten operativen Fortschritte wie erwartet erreicht. Den Ausblick knüpfen die Analysten vor allem an die nächsten operativen Schritte.



Als wichtigste Kurstreiber nennen sie die erste Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026, den Beginn der Bohrungen im Mai 2026 und eine mögliche Cashflow-Generierung im Jahr 2027. Die positive Einschätzung beruht damit nicht nur auf dem aktuellen Projektstand, sondern auch auf der Erwartung, dass ESGold diese Meilensteine in den kommenden Monaten erreicht.

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