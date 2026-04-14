Die LPKF Laser-Aktie fiel in den letzten Tagen durch einen Kurssprung von rund +37% auf. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +5% und steht bei 10,30 €. Hier stellt sich die Frage, was der Kurstreiber ist und was von dem Laserkonzern zukünftig zu erwarten ist. Profitabilität weiterhin schwach Das große Manko des Technologieunternehmens ist die geringe Ertragskraft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte sich das bereinigte EBIT zwar von 0,1 auf 0,8 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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