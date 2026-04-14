Die Teuerung bei RAM und Flash-Modulen schlägt sich auch auf die Geräte der Surface-Linie von Microsoft durch. Teilweise zahlt man vierstellige Aufpreise. Was das für den Markt bedeutet. Microsoft hebt die Preise für seine Surface-Computer deutlich an - in einzelnen Fällen um mehr als 1.000 Euro. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der aktuellen Speicherkrise, die die Kosten für Komponenten in die Höhe treibt. Das Surface Pro 12 Zoll mit 256 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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