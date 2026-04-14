© Foto: UnsplashBank of America sortiert den Chipsektor neu: ON Semiconductor steigt zum Kauf auf, NXP fällt vom Thron. Der Grund? KI-Exposition und Cashflow entscheiden und nicht bloße Marktgröße.Mitten in einem gespaltenen Halbleitermarkt nimmt die Bank of America ihre Einschätzungen im Analog-Chip-Segment neu vor: ON Semiconductor wird von Neutral auf Kaufen hochgestuft, das Kursziel steigt von 70 auf 85 US-Dollar. Gleichzeitig verliert NXP Semiconductors seinen Kaufempfehlungsstatus - die Analysten stufen den niederländischen Chipkonzern auf Neutral zurück und senken das Kursziel von 245 auf 230 US-Dollar. Hintergrund ist ein zunehmend zweigeteiltes Nachfrageumfeld im ersten Quartal 2026: Während …Den vollständigen Artikel lesen
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