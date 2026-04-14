Microsoft beabsichtigt, Updates für Windows-User:innen einfacher planbar zu machen. Künftig sollt ihr so in der Lage sein, die Aktualisierungen für einen längeren Zeitraum zu verschieben. Wie das funktionieren soll und was Microsoft damit erreichen will. Jeden Monat veröffentlicht Microsoft mindestens zwei Updates für Windows 11. Je nachdem, ob es größere Probleme zu beheben gilt, kann die Zahl deutlich ansteigen. Zwar bringen die Updates Verbesserungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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