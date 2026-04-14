Mit der Preiserhöhung des Xbox Game Pass hat sich Microsoft offenbar keinen Gefallen getan. Laut der neuen Xbox-Chefin müssen Anpassungen her, um die Spieleflatrate wieder attraktiver zu gestalten. Wie das funktionieren könnte. Für einige Xbox- und PC-Gamer:innen gab es im vergangenen Oktober eine schlechte Nachricht zu verkraften. Denn der Xbox Game Pass, Microsofts Spieleflatrate, wurde mit einem Schlag deutlich teurer. Das Essential-Abo mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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