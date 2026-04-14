Der türkische Hersteller Temsa hat 15 Elektrobusse des Typs MD9 electriCITY nach Litauen geliefert. Bestellt hat sie UAB Kautra, ein Busunternehmen aus Litauens zweitgrößter Stadt Kaunas. Die E-Busse sollen aber nicht nur dort eingesetzt werden, sondern im ÖPNV in verschiedenen Gemeinden des Landes. Beim MD9 electriCITY handelt es sich um ein 2019 vorgestelltes Modell. Der 9,5 Meter lange Midibus wurde für enge Straßen und schwierige Straßenbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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