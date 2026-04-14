Sabotage in Italien, Chaos in der Straße von Hormus und physisches Öl weit über den Papierpreisen: Jan Willhöft zeigt, warum der eigentliche Energie- und Inflationsschock für Anleger womöglich erst beginnt.Während viele Anleger noch auf die täglichen Schlagzeilen zum Iran, zur Straße von Hormus und zu schwankenden Ölpreisen schauen, lenkt AXINO Capital den Blick auf die tiefere Entwicklung dahinter: eine fragile Energieversorgung, einen offenbar sabotierten Pipeline-Ausfall in Italien und einen Markt, in dem Papierpreise und physische Realität immer weiter auseinanderlaufen. Wer verstehen will, warum der Westen den eigentlichen Öl-Schock womöglich noch gar nicht voll gespürt hat, sollte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE