Es wird derzeit viel über die private Altersvorsorgereform und die darin vorgesehene Abschaffung der Zillmerung bei staatlich geförderten Produkten diskutiert. Doch fällt hiermit die Abschlussprovision vonseiten des Versicherers tatsächlich weg? Dr. Guido Bader von der Stuttgarter hat eine klare Meinung. Die Reform der privaten Altersvorsorge bringt nach ihrem Beschluss noch einige Fragen mit sich, auch für die Vermittler- und Versicherungsbranche. Den vollständigen Artikel lesen ...
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