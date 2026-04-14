Mainz (ots) -
Woche 16/26
Do., 16.4.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Frauenpower: Sind Männer unsere Feinde?
Woche 20/26
Di., 12.5.
22.15 37°
Hype - die Noelgoescrazy-Story
Bitte Ergänzung beachten:
Film von David Robinson und Nikolaus Wirth
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6255396
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