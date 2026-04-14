Importbeschränkungen und höhere Zölle geben europäischen Stahlkonzernen Rückenwind. Das ist jetzt wichtig. Die Aktien europäischer Stahlkonzerne haben am Dienstag (14. April 2026) deutlich zugelegt. Auslöser war eine politische Einigung innerhalb der Europäischen Union, die künftig strengere Beschränkungen für Stahlimporte vorsieht. Besonders stark fiel die Kursreaktion in Deutschland aus: Die Aktie von Salzgitter führte den MDax zeitweise mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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