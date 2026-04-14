Kurz vor den Earnings Ende April hebt die Bank of America das Apple-Kursziel auf 325 US-Dollar. Starkes iPhone, KI-Siri und ein Falt-iPhone im Herbst: Reicht das für den nächsten Kurssprung? Rund 60 Millionen verkaufte iPhones allein im Märzquartal - mit dieser Erwartung geht die Bank of America in die Apple-Quartalszahlen am 30. April. Die US-Großbank bekräftigt ihre Kaufempfehlung und hebt das Kursziel für die Apple-Aktie leicht auf 325 US-Dollar an. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de