Die neueste Innovation von The LYCRA Company verbindet klassische Ästhetik mit dem Komfort von Stretch-Denim

Die The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, hat heute die weltweite Markteinführung der LYCRA VintageFX-Faser auf der Kingpins Amsterdam vom 15. bis 16. April bekannt gegeben. Diese Faser der nächsten Generation sorgt für den authentischen Look von Vintage-Denim in modernen Schnitten und bietet gleichzeitig den Komfort, die Passform und die Formbeständigkeit, die Verbraucher von Stretch-Denim erwarten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414459653/de/

LYCRA VintageFX fiber officially launches at Kingpins Amsterdam, April 15-16. The LYCRA Company's latest innovation delivers the authentic look of heritage denim in modern silhouettes while providing the comfort, fit, and shape retention that consumers expect from stretch denim.

Die LYCRA VintageFX-Faser wurde speziell für Denim und Webstoffe entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit. Sie ermöglicht es Marken und Webereien, einen steifen, vom Vintage-Stil inspirierten Look zu kreieren, ohne dabei auf Rückstellvermögen, Strapazierfähigkeit oder Tragekomfort verzichten zu müssen. Diese Innovation ist eine Antwort auf den Trend in der Branche hin zu körperfernen Schnitten und lockereren Passformen darunter Wide-Leg-, Flared-, Boyfriend- und Mom-Jeans -, bei denen die Gewährleistung von Passform und Stabilität nach wie vor eine Herausforderung darstellt, insbesondere im Bereich der Taille, der Hüften und des Schrittbereichs.

"Nachdem wir die LYCRA VintageFX-Faser letztes Jahr auf der Kingpins Amsterdam vorgestellt haben, freuen wir uns sehr, sie nun offiziell der weltweiten Denim-Community zu präsentieren", sagte Ebru Ozaydin, Product Category Director Denim and Ready-to-Wear bei The LYCRA Company. "Für Marken und Bekleidungshersteller eröffnen die Zweikern-Garnkonstruktion, das geringe Ausdehnungsverhalten und die hohe Rückstellkraft neue Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Eigenschaften ermöglichen kompakte, weniger voluminöse Stoffe mit authentischem Vintage-Look, jedoch ohne die Instabilität herkömmlicher Konstruktionen mit geringer Dehnbarkeit."

Ein neuer Maßstab für Komfort bei Stretch-Jeans

Die LYCRA VintageFX-Faser wurde mit einer firmeneigenen, zum Patent angemeldeten Gewebetechnik entwickelt und arbeitet in einer Dual-Core-Struktur mit der LYCRA-Faser zusammen. Bei der Veredelung schrumpft diese Faser unter Hitzeeinwirkung, wodurch die elastische Dehnung begrenzt, der Faserkern geschützt und eine verbesserte Formbeständigkeit erzielt wird, um ein Ausbeulen und Durchhängen zu verringern. Weitere technische Vorteile sind:

Geringes Wachstum und gute Regeneration, selbst nach industriellen Wasch- und Bleichprozessen

Kompakte Gewebekonstruktion für besseren Fall und weniger Volumen

Authentische Vintage-Denim-Optik mit sanfter Passform und angenehmem Tragegefühl

Geringeres Verrutschen der Nähte für eine bessere Bekleidungsqualität und eine längere Lebensdauer

Das Ergebnis ist eine Stofflösung, die modernen, bequemen Stretch-Denim unterstützt und einen Ausgleich zwischen traditionellem Design und den Anforderungen des heutigen Lebensstils schafft. Bekleidung aus dieser Faser darf am Verkaufsort mit dem LYCRA XTRA LIFE-Label versehen werden, was die Langlebigkeit des Kleidungsstücks unterstreicht.

Mehrwert für Marken und Einzelhändler

Die LYCRA VintageFX-Faser ermöglicht es Marken und Einzelhändlern, ein überzeugendes Wertversprechen für Verbraucher zu bieten, eine wichtige Marktlücke zu schließen und gleichzeitig ihre Kollektionen aufzuwerten", sagte Arnaud Ruffin, Vice President für Marken und Einzelhandel bei The LYCRA Company. "Dieses Produkt zeigt, wie unser Engagement für textile Innovationen die Wertschöpfungskette mit einzigartigen, leistungsorientierten Lösungen unterstützt."

Die LYCRA VintageFX-Faser hat die strengen Testverfahren von The LYCRA Company bestanden und gewährleistet somit gleichbleibende Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität. Marken und Spinnereien können zudem die Möglichkeiten zur gemeinsamen Produktentwicklung bei LYCRA Labs nutzen, wo sie auf fundiertes technisches Fachwissen und kooperative Innovation zurückgreifen können, um einzigartige Stretch-Lösungen auf den Markt zu bringen.

Die Messebesucher können zudem Stoffmuster und Kleidungsstücke aus der erneuerbaren LYCRA-Faser begutachten, die zu 70 Prozent aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird. Dieses Spandex-Material trägt dazu bei, die Umweltbelastung durch Bekleidung zu verringern, und bietet eine nachhaltigere Alternative zu Denim. Die LYCRA ADAPTIV-Faser, die eine Passform wie eine zweite Haut bietet und Denim in allen Größen ermöglicht, wird ebenfalls zu sehen sein.

Die Gäste von Kingpins sind herzlich eingeladen, die Vertreter von The LYCRA Company am Stand B10 in der SugarFactory in Amsterdam zu besuchen. Um einen Termin auf der Messe zu vereinbaren oder mehr über die LYCRA VintageFX-Faser zu erfahren, besuchen Sie diese Website.

Über The LYCRA Company

Die The LYCRA Company entwickelt und produziert Fasern und technologische Lösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der folgenden führenden Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

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Izaskun.Hernanz@lycra.com