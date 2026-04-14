Ein Autohändler wollte 22 aus China importierte ID.6 Crozz in Deutschland verkaufen, VW ging dagegen vor. Jetzt hat das Landgericht Hamburg eine wichtige Entscheidung gefällt - im Sinne der Wolfsburger. Bisher handelte es sich in dem seit 2023 ausgetragenen Clinch um einstweilige Verfügungen, doch jetzt hat die Zivilkammer 12 des Landgerichts Hamburg in dem von Volkswagen wegen etwaiger Graumarktimporte aus China geführten Hauptsacheverfahren (Az. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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