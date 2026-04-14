© Foto: adobe.stock.comGelingt dem Goldpreis jetzt endlich der ersehnte Befreiungsschlag? Das Edelmetall setzt bereits eine Schlüsselmarke unter Druck. Auch die Aktien der Goldproduzenten rücken wieder in den Fokus der Anleger. Aktuelle Goldpreisentwicklung - Schlüsselmarke vor Augen Nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt blies der Goldpreis im frühen Dienstagshandel zum Angriff auf die 4.800 US-Dollar. Wie groß die Bedeutung dieses Preisbereiches für Gold ist, wurde im letzten Gold-Kommentar an dieser Stelle ausführlich thematisiert. Gold muss über die 4.800 US-Dollar, um die Trendwende zu forcieren. Daran führt kein Weg vorbei. Allerdings mahnen die Fehlversuche der letzten Zeit durchaus zur Vorsicht. …Den vollständigen Artikel lesen
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