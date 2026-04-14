NEW YORK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Sprachtechnologie und Live-Untertitelung, hat heute auf der NAB Show 2026 zwei neue Encoder der nächsten Generation vorgestellt: den LEXI Text Encoder und den LEXI Voice Encoder. Mit dieser Veröffentlichung bringt das Unternehmen erstmals seit über einem Jahrzehnt neue Encoder-Hardware auf den Markt - ein Meilenstein, der auf dem bewährten Erfolg des branchenweit anerkannten Encoder Pro (HD592) von AI-Media aufbaut, dem Goldstandard der Branche, dem Rundfunkanstalten und Unternehmen weltweit vertrauen.

Die neuen Lösungen bieten leistungsstarke Upgrades, fortschrittliche KI-gesteuerte Funktionen und ein flexibles abonnementbasiertes Modell, das darauf ausgelegt ist, Live-Broadcast-Workflows zu transformieren.

Beide Encoder wurden für die sich wandelnden Anforderungen der Live-Produktion entwickelt und verbinden leistungsstarke Hardware mit intelligenter Automatisierung - für mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Qualität in Broadcast-Umgebungen.

Highlights der Encoder der nächsten Generation:

4K-Broadcast-fähig (12G-SDI) - Entwickelt für leistungsstarke Live-Produktionen mit vollständiger 4K-Unterstützung.

- Entwickelt für leistungsstarke Live-Produktionen mit vollständiger 4K-Unterstützung. Erhöhte Rechenleistung - Zukunftssichere Hardware zur Unterstützung zunehmend komplexer, KI-gestützter Workflows.

- Zukunftssichere Hardware zur Unterstützung zunehmend komplexer, KI-gestützter Workflows. LEXI Live Sync (ehemals CCMatch) - Konfigurierbare Zeitabgleichung stellt sicher, dass Untertitel und Übersetzungen exakt mit den Videostreams synchron bleiben.

- Konfigurierbare Zeitabgleichung stellt sicher, dass Untertitel und Übersetzungen exakt mit den Videostreams synchron bleiben. Flexible Integration - Konzipiert für die nahtlose Zusammenarbeit über SDI-, IP- und cloudbasierte Workflows innerhalb des AI-Media-Ökosystems.

Der LEXI Voice Encoder erweitert mehrsprachige Workflows zusätzlich durch fortschrittliche KI-gestützte Tontrennung und Audiobereinigung, indem Sprache präzise isoliert und Hintergrundgeräusche eliminiert werden, um eingehende Audiosignale für hochwertige Sprachübersetzungen zu optimieren.

"Für AI-Media ist dies ein entscheidender Schritt nach vorn", erklärt Bill McLaughlin, Chief Product Officer bei AI-Media. "Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt bringen wir völlig neue Encoder-Hardware auf den Markt - entwickelt nicht nur für die Workflows von heute, sondern auch, um die nächste Generation KI-gestützter Live-Produktionen voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die Infrastruktur bereitzustellen, die es ermöglicht, Inhalte in jeder Sprache und überall auf der Welt zu verstehen."

Parallel dazu führt AI-Media für sein gesamtes Encoder-Sortiment - einschließlich der neuen Modelle - das Modell Hardware-as-a-Subscription (HaaS) ein. Dieser Ansatz eliminiert Anfangsinvestitionen und bietet Kunden eine skalierbare, kosteneffiziente Möglichkeit, stets Zugang zur neuesten Technologie zu haben, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Anlässlich der NAB 2026 bietet AI-Media ein befristetes Sonderangebot an: Kunden können sich drei Monate KOSTENLOS sichern und erhalten so sofortigen Zugang zu Technologien der nächsten Generation bei gleichzeitiger Reduzierung der Vorabkosten.

Auf der NAB 2026 präsentiert AI-Media außerdem seine vollständige LEXI Suite - ein durchgängiges Ökosystem KI-gestützter Lösungen für mehr Barrierefreiheit, Reichweite und globale Präsenz:

LEXI Text - Branchenführende Live-Untertitelung

- Branchenführende Live-Untertitelung LEXI Voice - KI-generierte mehrsprachige Übersetzung

- KI-generierte mehrsprachige Übersetzung LEXI Translate - Sprachübersetzung in Echtzeit

- Sprachübersetzung in Echtzeit LEXI AD (Audio Description) - Verbesserte Barrierefreiheit für sehbehinderte Zuschauer

- Verbesserte Barrierefreiheit für sehbehinderte Zuschauer LEXI AI (Insights) - Umsetzbare Daten und Leistungsanalysen





Am Stand von AI-Media können Besucher erleben, wie sich die LEXI Suite nahtlos in die neue Encoder-Technologie integriert und eine einheitliche, skalierbare Lösung für Rundfunkanstalten, Unternehmen und Content-Anbieter bildet.

Darüber hinaus können Besucher die Technologie von AI-Media auf der NAB durch Partnerinstallationen kennenlernen, darunter Kooperationen mit AudioShake, Grass Valley und NVIDIA, die leistungsstarke, KI-gestützte Workflows im gesamten Rundfunk-Ökosystem demonstrieren.

Interessierte können AI-Media an Stand W2142 besuchen und dort Live-Demonstrationen der neuen Encoder sowie des gesamten LEXI-Ökosystems erleben.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte Live-Sprachlösungen und Broadcast-Infrastruktur. Die LEXI Suite bietet eine Reihe von SaaS-Lösungen - darunter LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice und LEXI Insights - und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung, Übersetzung, mehrsprachige Workflows sowie metadatengestützte Analysen, unterstützt durch fortschrittliche KI für höhere Genauigkeit, Leistung und betriebliche Effizienz. Die Encoder-Technologie von AI-Media in Broadcast-Qualität bildet das technische Fundament dieser Lösungen und gewährleistet eine nahtlose Integration in Live-Produktionsumgebungen über IP-, SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit vertrauen Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum geht, ihre Kommunikation zu skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und durch intelligente Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu erschließen.

Medienkontakt: Fiona Habben fiona.habben@ai-media.tv