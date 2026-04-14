Obwohl die Aktienmärkte zuletzt deutlich unter Druck geraten sind, enthüllt eine neue Studie der Investmentbank Goldman Sachs, dass es an den Börsen bald nur noch in eine Richtung gehen könnte. Dieser unbekannte Sachverhalt verbirgt sich dahinter. Die Börsen haben zuletzt angesichts der Iran-Krise nachgegeben und zeigen nun vorsichtige Erholungssignale. In dieser angespannten Situation fragen sich viele Anleger, wie es weitergeht. Dabei könnte es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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