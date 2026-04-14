Warburg Pincus startet gemeinsam mit der MEAG die European Defence Investment Initiative im Auftrag der Munich Re Group als einer der ersten Unterstützer dieser Strategie

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in europäische Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und strategische Widerstandsfähigkeit

Warburg Pincus, der Pionier im Bereich globaler Private-Equity-Wachstumsinvestitionen, gab heute den Start einer speziellen europäischen Investitionsplattform für den Verteidigungssektor bekannt. Damit bringt das Unternehmen seine Einschätzung zum Ausdruck, dass dieser Sektor von anhaltenden strukturellen Rückenwindfaktoren und langfristiger politischer Unterstützung in der gesamten Region profitiert. Die MEAG wird als Vermögensverwalter der Munich Re Group die Strategie als einer der ersten Geldgeber der Investitionsplattform unterstützen.

Die geplante Investitionsplattform wird die bestehenden Kapazitäten ergänzen und dabei den Schwerpunkt weiterhin konsequent auf den europäischen Verteidigungssektor legen. Da europäische Regierungen und Institutionen ihre Investitionen in Verteidigungskapazitäten, Widerstandsfähigkeit und strategische Souveränität vorantreiben, soll die geplante Plattform Warburg Pincus in die Lage versetzen, Kapital in die Verteidigungsindustrie und angrenzende strategische Branchen in ganz Europa zu investieren.

"Europa befindet sich derzeit in einer Phase der grundlegenden Neubewertung seiner Verteidigungs-, Resilienz- und Sicherheitsbedürfnisse, was einen erheblichen Bedarf an einer Ausweitung des europäischen Verteidigungssektors mit sich bringt", sagte Tobias Weidner, Managing Director und Leiter des European Industrials-Teams bei Warburg Pincus. "Wir sind davon überzeugt, dass sich hier eine vielversprechende langfristige Chance bietet, das Wachstum hochwertiger Unternehmen in wichtigen strategischen Sektoren zu fördern, wobei wir auf unsere Erfahrung bei Investitionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie im weiteren Industriesektor zurückgreifen."

"Verteidigung und Sicherheit sind strategisch wichtige Sektoren, da sie entscheidend zur Stärkung der europäischen Widerstandsfähigkeit beitragen. Warburg Pincus ist aufgrund unserer langjährigen Beziehung und seiner fundierten Branchenexpertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung beim Aufbau marktführender Unternehmen ein idealer Partner. Wir freuen uns darauf, gemeinsam hochwertige europäische Unternehmen in diesem Bereich zu unterstützen", sagte Nicholas Gartside, Vorstandsmitglied der Munich Re und Chief Investment Officer der Munich Reinsurance Company.

Warburg Pincus blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Führungsteams und Gründern in ganz Europa und weltweit zurück. Das Unternehmen verfügt weltweit über umfangreiche Erfahrung in den Kernbereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und den damit verbundenen Industriezweigen. Diese Erfahrung stützt sich auf mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Investitionen im Industriesektor und über 40 Jahre Erfahrung mit Investitionen in Europa über mehrere Konjunkturzyklen hinweg. Zu den aktuellen und früheren Plattformen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung gehören Consolidated Precision Products (CPP), Triumph Group, INRCORE, Wencor Group, Extant Aerospace und TransDigm in den USA, Inmarsat und Accelya in Europa sowie Quest Global in Indien.

In den letzten Jahren hat Warburg Pincus zudem seine Beratungskompetenzen im Bereich Verteidigung und nationale Sicherheit weiter ausgebaut und ein Team aus hochqualifizierten europäischen und transatlantischen Führungskräften zusammengestellt. Dazu gehören:

Admiral Joachim Georg Rühle (Admiral a. D. im Rang eines Vier-Sterne-Admirals), ehemaliger Stabschef des Obersten Hauptquartiers der Alliierten Streitkräfte in Europa (SHAPE) der NATO und ehemaliger stellvertretender Verteidigungschef der Bundeswehr;

Susanne Wiegand, eine leitende Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Verteidigung, Maschinenbau und Schifffahrt, unter anderem als Vorstandsvorsitzende und CEO der RENK Group AG sowie ehemalige CEO des Geschäftsbereichs Electronic Solutions von Rheinmetall;

Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart (General im Ruhestand), der vier Jahrzehnte lang in der Bundeswehr gedient hat, ehemaliger Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost der NATO und leitender Berater für Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Deutschland; sowie

Rolf Wirtz, ein hochrangiger Manager in der Verteidigungsindustrie und ehemaliger Offizier der Bundeswehr, verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen Militärflugzeuge und Drohnen, Verteidigungselektronik sowie Marinesysteme, unter anderem als CEO von Atlas Elektronik und als CEO von TKMS.

Es wird erwartet, dass dieses breite Spektrum an Beratern eng mit den erfahrenen Investmentexperten des Unternehmens im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zusammenarbeiten wird, die in ganz Europa und den USA tätig sind, und dabei strategisches, operatives und politisches Fachwissen mit den globalen Akquisitionskapazitäten und der Wertschöpfungsplattform von Warburg Pincus verbinden wird.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Als seit 1966 bestehende private Partnerschaft verfügt das Unternehmen über die nötige Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams dabei zu unterstützen, über Marktzyklen hinweg nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hält mehr als 215 Unternehmen in seinem aktiven Portfolio, die sich über verschiedene Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilen. Warburg Pincus hat im Rahmen seiner Strategien in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Kapitallösungen in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt weltweit über mehr als 15 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

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