© Foto: Emrah Gurel/AP/dpaDie türkische Zentralbank wirft tonnenweise Gold auf den Markt, um den Verfall der Lira zu stoppen - doch der Iran-Krieg und hausgemachte Krisen treiben die Währung auf immer neue Rekordtiefs.In den Tresoren der türkischen Zentralbank (TCMB) herrscht aktuell Hochbetrieb, allerdings in die falsche Richtung. Um die Landeswährung Lira vor dem freien Fall zu bewahren, greift Ankara zu seinem wertvollsten Tafelsilber: dem Gold. Im März sanken die Bestände innerhalb von nur einer Woche um fast 50 Tonnen auf 772 Tonnen - der massivste Rückgang seit August 2018. Die Strategie der Währungshüter ist so verzweifelt wie kostspielig. Im vergangenen Monat hat die Zentralbank schätzungsweise 60 Tonnen …Den vollständigen Artikel lesen
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