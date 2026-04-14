Smart bringt mit dem neuen #2 den Zweisitzer zurück - elektrisch, modern und neu gedacht. Bei "eMobility Insights" spricht Europa-Chef Wolfgang Ufer über Strategie, Wachstum und die Rolle des Modells als nächste Generation des urbanen Klassikers. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Mit dem Neustart von smart ist aus dem einstigen Zweisitzer-Pionier längst eine vollelektrische Lifestyle-Marke geworden. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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