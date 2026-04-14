© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USASeit dem Sommer ist die Aktie über 1.800 Prozent gestiegen. Jetzt rückt SanDisk in den Nasdaq-100 auf. Das könnte die nächste Käuferwelle auslösen.Die Aktie von SanDisk hat ihre spektakuläre Rallye am Montag mit einem weiteren zweistelligen Kurssprung fortgesetzt. Auslöser war die angekündigte Aufnahme in den Nasdaq-100, den wichtigsten Technologieindex der USA. Ab dem 20. April ersetzt SanDisk dort den Softwarekonzern Atlassian. Die Aufnahme in den Index gilt an der Wall Street als wichtiger Kurstreiber. Zahlreiche ETFs und Fonds bilden den Nasdaq-100 exakt nach und müssen neue Mitglieder automatisch kaufen. Dadurch entsteht oft zusätzlicher Kaufdruck, der Aktien kurzfristig weiter nach …Den vollständigen Artikel lesen
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