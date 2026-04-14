Diese Aktien haben nicht nur ein positives Momentum und laufen an der Börse stark nach oben. Die Bewertung reicht bis zu einem KGV von 4 und einem KBV von 0,43. Außerdem handelt es sich hierbei um attraktive Dividendenzahler mit Ausschüttungsrenditen von über 6 Prozent. Die Dividendensaison ist in Deutschland bereits in vollem Gange und immer mehr Anleger werfen einen Blick darauf, wo jetzt ausschüttungsstarke Aktien zu finden sein könnten. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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