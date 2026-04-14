© Foto: Andy Wong - AP/dpaWährend Deutschland über Technologieoffenheit, Klimamoral und die Rettung des Verbrenners diskutiert, hat Peking Fakten geschaffen und verfolgt klare Ziele. Etwas mehr Zielstrebigkeit würde dem Westen auch nicht schaden.Die Rollenverteilung stand über Jahrzehnte fest: Der Westen liefert Ideen, China produziert. Dieses Bild ist mittlerweile überholt. Die unangenehme Wahrheit lautet: China hat Deutschland nicht nur eingeholt, sondern in zentralen Zukunftsbranchen bereits abgehängt. Die Ära deutscher Ingenieursdominanz gerät immer mehr unter Druck. Das ist in Werkshallen sichtbar, bei Batterien, Rohstoffen, Infrastruktur, Skalierung - und zunehmend auch an den Finanzmärkten. Dabei liegt in der …Den vollständigen Artikel lesen
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