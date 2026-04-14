Mainz (ots) -Im Anschluss an die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen, die in Berlin stattfanden, hatte ZDF-Moderatorin Maybrit Illner am Dienstag, 14. April 2026, die Gelegenheit, exklusiv ein mehr als 30-minütiges Interview mit dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu führen. Das vollständige Interview ist ab sofort auf ZDFheute verfügbar.Auf die Frage, ob Deutschland der wichtigste strategische Partner der Ukraine sei, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj: "Der größte strategischer Partner in Europa ist ganz sicher Deutschland". Auf Nachfrage Maybrit Illners "Wichtiger als die USA?" fügte er hinzu: "Um ehrlich zu sein, macht Deutschland tatsächlich mehr als alle anderen. Die Amerikaner finanzieren unseren Kampf nicht. Ich möchte USA und Deutschland nicht vergleichen, aber Deutschland hilft mehr heute."Laut Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beschäftigen sich die USA angesichts des Iran-Kriegs immer weniger mit der Ukraine. In einem exklusiven ZDF-Interview mit Maybrit Illner sagte er am Dienstag über die beiden US-Verhandler Jared Kushner und Steve Witkoff: "Sie sind ständig in Kontakt mit Iran und haben keine Zeit für die Ukraine."Zuvor hatte sich Selenskyj am Dienstag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) getroffen. Hintergrund waren deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen in Berlin.Selenskyj äußerte sich auch zur Forderung von Friedrich Merz, dass die Ukraine dafür sorgen solle, wehrfähige Männer im Land zu behalten, statt sie etwa nach Deutschland ausreisen zu lassen. "Ich kann den Menschen nicht verbieten sich freiwillig zu bewegen", sagte der ukrainische Präsident. "Natürlich möchte ich, dass sie zurück in die Ukraine kommen." Er sehe aber die Belastung für Deutschland: "Ich höre, was Friedrich sagt. Ich verstehe, das ist eine Belastung für den deutschen Haushalt."Teile des Interviews werden in den aktuellen Nachrichtensendungen und am Donnerstag. 16. April 2026, um 22.15 Uhr im ZDF-Polittalk "maybrit illner" ausgestrahlt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fmaybritillner&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7Cc6cce8c55c2644e4098f08de9a46a4c3%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639117825348502237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=umPCWlWqs0brJQdyjWFRvmoIOzGccgEUYEPjgJm8M4M%3D&reserved=0) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenZDFheute (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdfheute.de%2F&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7Cc6cce8c55c2644e4098f08de9a46a4c3%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639117825348532621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JK1XpCHyxBvCAJxb1QeT4Meu%2Fme71aRPEuPyj%2FrTzqY%3D&reserved=0)"maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fpolitik%2Fmaybrit-illner&data=05%7C02%7CMatiaske.B%40zdf.de%7Cc6cce8c55c2644e4098f08de9a46a4c3%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639117825348554954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=G4qMsth6iuFvptFEOibUcvOFVz6jqnDdyQbfCK3G%2B14%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6255429