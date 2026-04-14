Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG) startet mit Rückenwind in das Jahr 2026. Der kanadische Goldproduzent meldet nicht nur eine deutlich höhere Produktion im ersten Quartal, sondern überrascht gleichzeitig mit massivem Schuldenabbau und der ersten Dividendenzahlung der Unternehmensgeschichte. Besonders im Fokus stehen dabei zwei kanadische Großprojekte, die sich zunehmend zu zentralen Wachstumstreibern entwickeln. Damit sendet das Unternehmen gleich mehrere positive Signale an Investoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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