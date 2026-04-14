Der internationale ITAD-Anbieter Paladin wird die frischgebackenen Ligameister bis zur Saison 2029 als offizieller Sponsor und offizieller Partner für Technologierecycling unterstützen.

Die PSV ist eine Partnerschaft mit Paladin EnviroTech ("Paladin") eingegangen, einem Technologie-Lebenszyklus-Partner, der Unternehmen beim sicheren und vorschriftsmäßigen Recycling unterstützt, ohne dabei die Kontrolle über Daten oder wertvolle Materialien zu verlieren eine Kollaboration, die die wachsende Bedeutung von Kreislauf-IT-Lösungen im Spitzensport und in der Wirtschaft widerspiegelt. Paladin hat sich auf IT Asset Disposition (ITAD) spezialisiert: die sichere, zertifizierte und umweltverträgliche Aufbereitung ausgemusterter IT-Geräte, inklusive Datenvernichtung, Wiederverwendung und Recycling, unter strikter Einhaltung aller geltenden Vorschriften, einschließlich der DSGVO.

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PSV's Commercial Director, Frans Janssen and Paladin CEO, Brian Diesselhorst in the new Paladin Business Lounge at PSV's Philips Stadium in Eindhoven, Netherlands

Paladin wird im Rahmen der Partnerschaft außerdem mit der Paladin Business Lounge im vierten Stock eine prominente Präsenz im Philips Stadium haben. Als namensgebender Partner dieses Bereichs wird Paladin im Zentrum des umfangreichen PSV-Unternehmensnetzwerks und der breiteren Brainport-Eindhoven-Gemeinschaft vertreten sein und die Lounge wird als zentraler Knotenpunkt für Vernetzung, Zusammenarbeit und Innovation dienen.

Erweiterung der Reichweite durch das PSV-Unternehmensökosystem

Die Kollaboration wird Paladin bei seinem Ziel unterstützen, die Markenbekanntheit innerhalb des PSV-Unternehmensnetzwerks und im Technologiekorridor von Eindhoven zu steigern. Die Partnerschaft knüpft an die schon heute starke Präsenz von Paladin in den Niederlanden an, die das Unternehmen durch die Übernahme des in Helmond ansässigen Unternehmens R&L Recycling im Januar weiter ausgebaut hat, und wird seinen Ruf als zuverlässiger Partner für Organisationen, die ihre IT-Geräte sicher und nachhaltig entsorgen möchten, weiter festigen.

"Wir sehen in Paladin einen Partner, der die Ambitionen des Clubs in den Bereichen Innovation und soziale Verantwortung von Unternehmen teilt", so Commercial Director Frans Janssen. "Paladin ist ambitioniert und zukunftsorientiert Werte, die perfekt zu uns passen."

"Mit dieser Partnerschaft wird Paladin seine Expansion in Europa weiter vorantreiben und seine Präsenz in der Region Brainport Eindhoven ausbauen", so Brian Diesselhorst, CEO von Paladin EnviroTech. "Die PSV bietet unserem Unternehmen die perfekte Plattform, um sich mit ähnlich ausgerichteten Unternehmen in der Region zu vernetzen, die weithin als die wichtigste Hightech-Region der Niederlande gilt."

Über Paladin EnviroTech

Paladin EnviroTech (Paladin) ist ein auf sichere Technologie-Lebenszyklus- und Rohstoffrückgewinnung spezialisiertes Unternehmen, das Organisationen jeder Größe bei der sicheren, vorschriftsmäßigen und skalierbaren Entsorgung ausgedienter Technik unterstützt. Paladin integriert die Entsorgung von IT-Geräten, die zertifizierte Datenvernichtung, das Recycling von Elektronikgeräten im Inland sowie die Rückgewinnung von Magneten aus seltenen Erden in einer einzigen, durchgängigen Betriebsplattform. Paladin arbeitet mit Hyperscalern, Regierungsbehörden und Unternehmen in ganz Nordamerika und Europa zusammen und sorgt dafür, dass sensible Daten geschützt und hochwertige Materialien im Kreislauf bleiben wodurch die Lieferketten im Inland und in verbündeten Ländern gestärkt sowie die langfristige wirtschaftliche und nationale Sicherheit unterstützt werden.

Weitere Informationen über Paladin und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.paladinenvirotech.com

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Contacts:

Isaac Steinmetz

Antenna Group für Paladin EnviroTech

paladin-envirotech@antennagroup.com