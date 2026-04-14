© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDer Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein gehebelter ETF, der den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat in 10 Tagen fast 100 Prozent hinzugewonnen. Was ist da los? Die Hintergründe. In den letzten Tagen konnten einige mutige Trader, die mit Hebelprodukten auf Chip-Aktien gesetzt hatten, erstaunliche Gewinne erzielen. Innerhalb von nur zehn Tagen konnten sie ihre Rendite nahezu verdoppeln. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet. Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), ein dreifach gehebeltes ETF, das den NYSE Semiconductor Index nachbildet, hat seit dem 30. März um beeindruckende 98 Prozent zugelegt. Diese enorme Bewegung …Den vollständigen Artikel lesen
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