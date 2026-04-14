Warum wirtschaftliche Steuerung wichtiger ist als blinder Tech-Einsatz, welche Rolle Gen AI und Agentic AI spielen und warum Makler Mut zum Experimentieren brauchen. Ein Gespräch über Datenkompetenz, strategische Klarheit und Risiken falsch verstandener Digitalisierung. Interview mit Dr. Tim Jannusch, Professor für Vertriebsmanagement und Marktpsychologie am Institut für Versicherungswesen der TH KölnHerr Prof. Dr. Jannusch, welche Herausforderungen sehen Sie aktuell für kleinere und mittelständische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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