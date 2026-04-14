Meeting Owl 5 Pro wurde speziell für IT-Führungskräfte mit drahtloser und kabelgebundener Konnektivität, integrierten Anschlüssen zur Unterstützung zusätzlicher Funktionen sowie Verfügbarkeit über VAR-Vertriebspartner entwickelt

Owl Labs, der Marktführer für KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzen und hybride Kollaborationstechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass sein neuestes Gerät, das Meeting Owl 5 Pro, die Microsoft Teams-Zertifizierung erhalten hat. Das Design des Meeting Owl 5 Pro ist von Grund auf flexibel ausgelegt, sodass es praktisch jede Raumkonfiguration unterstützen kann, einschließlich zertifizierter Peripheriegeräte und kompletter Raumsysteme mit einer zugelassenen Partnerlösung. Mit diesem Meilenstein erweitert das Meeting Owl 5 Pro die Reihe der für Microsoft Teams zertifizierten Peripheriegeräte, bestehend aus dem Meeting Owl 4+, dem Meeting Owl 3 und dem Owl Bar. Diese Geräte vervollständigen das Produktangebot von Owl Labs, das Hybrid-Teams in jedem Raum, bei jedem Meeting und auf jedem Gerät ein optimales Erlebnis bietet.

Die Teams-Zertifizierung belegt, dass das Meeting Owl 5 Pro die höchsten von IT-Führungskräften geforderten Standards erfüllt und eine optimale Funktionalität in Unternehmensumgebungen garantiert. Sie festigt zudem die Position von Owl Labs als vertrauenswürdiger Partner von über 275.000 Organisationen, darunter 92 Fortune-100-Unternehmen.

"Das Meeting Owl 5 Pro setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die Leistung von Tischgeräten der Enterprise-Klasse, und die Erlangung der Microsoft Teams-Zertifizierung spiegelt dies wider", so Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "IT-Einkäufer in Unternehmen benötigen Lösungen, die sich einfach implementieren lassen, eine konstante Leistung bringen und sich reibungslos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen. Genau das bietet das Meeting Owl 5 Pro. Diese Zertifizierung ist ein Beleg für unser anhaltendes Engagement, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, und signalisiert, dass Owl Labs ein langfristiger Partner ist, der für die Zukunft der Arbeit geschaffen wurde."

Im Durchschnitt verschwenden Beschäftigte im Vereinigten Königreich etwa sieben Minuten damit, Hybrid-Meetings zu starten. Bei Tausenden von Meetings werden aus diesen verlorenen Minuten schnell ganze Tage verschwendeter Produktivität, oft verursacht durch Kompatibilitätsprobleme, unzuverlässige Hardware und Systeme, die nicht darauf ausgelegt sind, zusammenzuarbeiten. Owl Labs behebt dieses Problem mit zertifizierten Konferenzlösungen, die starre, schwer zu verwaltende Systeme durch flexible Alternativen ersetzen und sicherstellen, dass jeder Teilnehmer ein gleichermaßen angenehmes Erlebnis hat. Das Ergebnis: weniger Zeitaufwand für die Problembehebung und mehr Zeit für die Zusammenarbeit.

Zusätzlich zur Zertifizierung des gesamten Portfolios wird das Owl Labs-Ökosystem im Mai mit der Veröffentlichung der Softwareversion 6.8 weitere Verbesserungen erfahren. Dieses Update führt eine Reihe bedeutender KI- und Usability-Verbesserungen für die gesamte Owl Labs-Produktpalette ein, darunter:

Wired Owl Connect: Ermöglicht die Unterstützung einer kabelgebundenen Konfiguration für Meeting Owl 4+, Meeting Owl 4+ und Owl Bar sowie Meeting Owl 5 Pro

Ermöglicht die Unterstützung einer kabelgebundenen Konfiguration für Meeting Owl 4+, Meeting Owl 4+ und Owl Bar sowie Meeting Owl 5 Pro Auto Ignore Zone: Erlaubt es Benutzern, Bereiche im Raum festzulegen, die die Kamera automatisch ausblendet; verfügbar für Meeting Owl 4+ und Meeting Owl 5 Pro

Erlaubt es Benutzern, Bereiche im Raum festzulegen, die die Kamera automatisch ausblendet; verfügbar für Meeting Owl 4+ und Meeting Owl 5 Pro Speaker Boost: Audioeinstellungsoption zur Erhöhung der Lautstärke der Lautsprecher im Raum um 6 Dezibel für Meeting Owl 3, Meeting Owl 4+, Owl Bar und Meeting Owl 5 Pro

Audioeinstellungsoption zur Erhöhung der Lautstärke der Lautsprecher im Raum um 6 Dezibel für Meeting Owl 3, Meeting Owl 4+, Owl Bar und Meeting Owl 5 Pro Pano Customisation: Bietet Benutzern mehr Kontrolle über die Einstellungen für die Panoramaansicht auf allen Owl-Geräten

Bietet Benutzern mehr Kontrolle über die Einstellungen für die Panoramaansicht auf allen Owl-Geräten Grid Mode für vordere und mittlere Paare: Erzeugt bis zu 8 Panels, um mehr Meeting-Teilnehmer gleichzeitig zu zeigen; für Meeting Owl 3 und Meeting Owl 4+ in Verbindung mit der Owl Bar

Erzeugt bis zu 8 Panels, um mehr Meeting-Teilnehmer gleichzeitig zu zeigen; für Meeting Owl 3 und Meeting Owl 4+ in Verbindung mit der Owl Bar Owl Bar Listening Behaviour: Wechselt automatisch in die Gesamtansicht des Raums, nachdem die Owl Bar allein oder in Kombination mit dem Meeting Owl 3 und dem Meeting Owl 4+ über einen längeren Zeitraum im Raum genutzt wurde

Owl Labs treibt seine Mission, hybride Meetings inklusiver zu gestalten, mit einem vollständig zertifizierten Hardware-Ökosystem und einer soliden Software-Roadmap weiter voran. Wenn Sie Produkte von Owl Labs erwerben möchten, suchen Sie einen Händler in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an sales@owllabs.com.

Über Owl Labs

Owl Labs ist das erste Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für 360-Grad-Videokonferenzen für hybride Organisationen entwickelt. Sein System aus vernetzten Geräten und die Owl Intelligence System-Software gestalten Meetings inklusiver und kooperativer, indem sie gleiche Voraussetzungen für Teilnehmer vor Ort und aus der Ferne schaffen. Die Meeting Owl-Produktreihe ist die erste KI-gestützte, WLAN-fähige Lösung mit 360-Grad-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch auf den jeweiligen Sprecher zoomt. Owl Labs mit Sitz in Boston hat 47 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben und beschäftigt Remote- sowie Hybrid-Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter owllabs.co.uk.

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