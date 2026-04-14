© Foto: OpenAIKasachstans Ölsektor kämpft - Ausfälle und Exportprobleme bremsen das Wachstum.Die Öl- und Gaskondensatproduktion Kasachstans belief sich im Zeitraum Januar bis März auf 19,7 Millionen Tonnen, sagte Energieminister Erlan Akkenzhenov am Dienstag, wie Reuters berichtet. Dies entspricht einem Rückgang von 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der auf eine Reihe von Störungen in der kasachischen Ölindustrie zurückzuführen ist. Die Ölexporte beliefen sich im Zeitraum Januar-März auf 15,3 Millionen Tonnen und werden im Jahr 2026 voraussichtlich 76 Millionen Tonnen erreichen, fügte er hinzu. Der kasachische Ölsektor, der etwa 2 Prozent der weltweiten täglichen Versorgung ausmacht, wurde im Januar …Den vollständigen Artikel lesen
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