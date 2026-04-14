© Foto: OpenAIUSA soll Öl-Ausnahme verlängern: Die Philippinen kämpfen um Weiterführung der Ausnahmeregelung.Die philippinische Energieministerin Sharon Garin sagte am Dienstag, dass das Land die Vereinigten Staaten um eine Verlängerung der Ausnahmeregelung für den Kauf von russischem Öl und Erdölprodukten bittet, wie Reuters berichtet. Garin sagte auf einer Pressekonferenz: "Wir warten noch auf ihre Antwort, sind aber sehr zuversichtlich, dieses andere Zeitfenster zu bekommen." Garin sagte, die Regierung sei optimistisch, die Verlängerung zu erhalten, bereite aber auch alternative Liefervereinbarungen vor, falls der Antrag nicht genehmigt werde. Sie sagte, die Philippinen strebten eine Diversifizierung …Den vollständigen Artikel lesen
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