Nach monatelanger Durststrecke und geopolitischen Schockwellen meldet sich Bitcoin mit einem Paukenschlag zurück. Die Marke von 75.000 Dollar ist gefallen. Während Anleger auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt hoffen, steht die Kryptowährung Nummer eins vor einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Ist das der Startschuss für die Rückkehr zum Allzeithoch - oder laufen die Bullen direkt in eine Falle?Lange Zeit wirkte der Krypto-Markt wie gelähmt. Das Bitcoin-Rekordhoch aus dem Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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