Eine schwedische Forscherin hat KI-Chatbots dazu gebracht, Nutzer:innen vor einer Augenkrankheit zu warnen, die es gar nicht gibt: "Bixonimanie". Der Erfolg ihres Experiments zeigt die Gefahr möglicher KI-Manipulationen auf. Um ihren Student:innen zu zeigen, wie KI-Systeme zu ihrem "Wissen" kommen und wie sie sich möglicherweise beeinflussen lassen, hat die schwedische Forscherin Almira Osmanovic Lindström ein Experiment gestartet. Dazu dachte sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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