© Foto: MICHAEL BIHLMAYER - CHROMORANGERekordpleiten! Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland explodiert. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Droht die nächste Wirtschaftskrise?Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist hierzulande deutlich angestiegen. So wurden im Januar 2026 1.919 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet. Dies stellt den höchsten Stand seit elf Jahren dar, heißt es von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Insolvenzen im Januar um fast fünf Prozent gestiegen. Besonders hart traf es kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die mit ihren finanziellen Reserven am Ende sind. Dies geht aus den jüngsten Zahlen des Statistischen …Den vollständigen Artikel lesen
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