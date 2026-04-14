KnowBe4 löst das kritische Paradoxon der Agenten: KI-Agenten ausreichend Befugnisse zu geben, damit sie produktiv arbeiten können, ohne dabei zu riskieren, dass sie Schaden anrichten; der Start erfolgt am Identity Management Day

KnowBe4, die weltweit anerkannte Plattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für Menschen und agentische KI befasst, gab heute die Einführung von "Agent Risk Manager" bekannt, dem branchenweit ersten Verteidigungssystem, das darauf ausgelegt ist, das Verhalten autonomer KI-Agenten zu sichern, zu überwachen und zu steuern. Der KnowBe4 Agent Risk Manager ist ein Eckpfeiler der KnowBe4 HRM+-Plattform und verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen die Risiken ihrer Mitarbeiter und KI-Ressourcen quantifizieren und mindern.

Eine neue Sicherheitslücke ist entstanden, da KI-gestützte Arbeitsabläufe zunehmend von Agenten verwaltet werden. Während Andere sich auf statische Code-Scans oder grundlegende API-Sicherheit konzentrieren, befasst sich der Agent Risk Manager von KnowBe4 mit den Risiken, die mit dem Verhalten von Agenten verbunden sind, und verhindert so unbefugte Aktionen wie die Weitergabe sensibler Informationen; er identifiziert indirekte Prompt-Injektionen, erstellt eine Inventarliste der Agenten und vieles mehr.

"Die Branche hat jahrelang daran gearbeitet, den menschlichen Faktor zu sichern, doch heute sind KI-Agenten die neuesten Mitglieder unserer Belegschaft", sagte Greg Kras, Chief Product Officer bei KnowBe4. "Die Sicherung der Prompts ist jedoch nur die Hälfte der Arbeit. Unser Agent Risk Manager konzentriert sich auf die Outputs und Aktionen dieser Agenten und stellt sicher, dass sie, während sie sich durch Ihr Netzwerk bewegen, nicht zur ultimativen Schatten-IT oder zu einer Hintertür für raffinierte Prompt-Injection-Angriffe werden."

Der Agent Risk Manager von KnowBe4 bietet eine operationale Echtzeit-Ebene, die das Verhalten der Agenten nach ihrer Bereitstellung kontrolliert.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen des Agent Risk Managers gehören:

Verhaltensbasierte Sicherheitsmaßnahmen : Echtzeitüberwachung der Aktionen von Agenten, um unbefugten Datenzugriff oder die autonome Ausführung von Code nach einem Jailbreak zu verhindern.

: Echtzeitüberwachung der Aktionen von Agenten, um unbefugten Datenzugriff oder die autonome Ausführung von Code nach einem Jailbreak zu verhindern. Agentenspezifische Identitätsverwaltung : Ermittelt die Zugriffsberechtigungen und Tools, auf die der Agent Zugriff hat.

: Ermittelt die Zugriffsberechtigungen und Tools, auf die der Agent Zugriff hat. Simulation von Angriffen auf Agenten : Stresstests für KI-Agenten unter Einsatz der neuesten von Hackern genutzten Taktiken zur Prompt-Injektion und zum Social Engineering.

: Stresstests für KI-Agenten unter Einsatz der neuesten von Hackern genutzten Taktiken zur Prompt-Injektion und zum Social Engineering. Basierend auf branchenführenden Daten: Nutzt Verhaltensdaten aus 15 Jahren, um vorherzusagen, wann ein Agent von sicheren Betriebsparametern abweicht.

"Wir bewegen uns weg von einer Welt des menschlichen Risikos hin zu einem universellen Risiko", fuhr Kras fort. "Ob es sich nun um einen Menschen handelt, der durch einen Deepfake getäuscht wird, oder um einen KI-Agenten, der durch einen böswilligen Prompt manipuliert wird KnowBe4 ist die einzige Plattform, die vor beidem schützen kann."

Zum Funktionsumfang von Agent Risk Manager gehören:

Erkennung von Prompt-Injektionen : Eine auf maschinellem Lernen basierende Analyse, die Jailbreaks, System-Overrides und indirekte Injektionen in Benutzernachrichten und Tool-Ausgaben identifiziert.

: Eine auf maschinellem Lernen basierende Analyse, die Jailbreaks, System-Overrides und indirekte Injektionen in Benutzernachrichten und Tool-Ausgaben identifiziert. Erkennung sensibler Informationen : Nutzt mehr als 20 Klassifikatoren, um nach personenbezogenen Daten und Anmeldedaten zu suchen, und redigiert sensible Daten automatisch, bevor diese das Audit-Protokoll erreichen.

: Nutzt mehr als 20 Klassifikatoren, um nach personenbezogenen Daten und Anmeldedaten zu suchen, und redigiert sensible Daten automatisch, bevor diese das Audit-Protokoll erreichen. Erkennung von unbegrenztem Ressourcenverbrauch : Überwacht Ressourcenmissbrauch und außer Kontrolle geratene Agenten, um übermäßigen API-Aufrufen, Datenabfragen und Rechenkosten vorzubeugen.

: Überwacht Ressourcenmissbrauch und außer Kontrolle geratene Agenten, um übermäßigen API-Aufrufen, Datenabfragen und Rechenkosten vorzubeugen. Agentenverzeichnis : Katalogisiert Agenten und Tools mandantenübergreifend automatisch ohne manuelle Eingaben und erfasst dabei Tool-Definitionen sowie Zeitpunktangaben zu Aktivitäten.

: Katalogisiert Agenten und Tools mandantenübergreifend automatisch ohne manuelle Eingaben und erfasst dabei Tool-Definitionen sowie Zeitpunktangaben zu Aktivitäten. Auditprotokoll : Eine filterbare, für Compliance-Zwecke geeignete Aufzeichnung aller Aktionen und Detektionen von Agenten, die für eine schnelle Reaktion auf Vorfälle und forensische Untersuchungen konzipiert ist.

: Eine filterbare, für Compliance-Zwecke geeignete Aufzeichnung aller Aktionen und Detektionen von Agenten, die für eine schnelle Reaktion auf Vorfälle und forensische Untersuchungen konzipiert ist. Integrationsmanagement : Zentralisiertes Lebenszyklusmanagement für mehrere Mandanten mit automatischer Konnektivitäts- und Berechtigungsprüfung.

: Zentralisiertes Lebenszyklusmanagement für mehrere Mandanten mit automatischer Konnektivitäts- und Berechtigungsprüfung. Geleitete Einarbeitung: Eine optimierte, schrittweise Einrichtung, mit der die Erkennung des ersten Agenten innerhalb weniger Minuten erfolgt, ohne dass professionelle Dienstleistungen erforderlich sind.

In einer Bewertung, die ein KnowBe4-Kunde auf TrustRadius hinterlassen hat, werden die allgemeinen KI-Fähigkeiten des Unternehmens gelobt: "Dank der KI-gestützten Personalisierung konnten wir unseren Kunden gezielte Informationen bereitstellen, die für ihre Interessengebiete oder Fachgebiete relevant sind. Dies trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu verringern, indem wir uns auf das KI-System stützen. Die KI von KnowBe4 hilft uns, dieses Problem zu lösen."

Die Einführung des Agent Risk Managers erfolgt am Identity Management Day. Das diesjährige Thema "Identität finden: Die Suche nach Dir, mir und den Maschinen" unterstreicht die dringende Notwendigkeit, nicht nur die Identität von Menschen zu sichern, sondern auch die agentischen Identitäten von KI-Systemen.

Der Agent Risk Manager ist ein neues Produkt, das weltweit auf den Markt gebracht wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.knowbe4.com/products/ai-agent-risk-manager.

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Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Mitarbeiter, jeden Tag intelligentere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. KnowBe4 genießt das Vertrauen von mehr als 70.000 Organisationen weltweit, fördert die Sicherheitskultur und hilft Teams dabei, sowohl menschliche als auch agentenbezogene Risiken zu managen. Das Unternehmen bietet eine umfassende, agentenbasierte Best-of-Suite-Plattform für das Human Risk Management und schafft damit eine adaptive Verteidigungsschicht, die sicheres Verhalten gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitsbedrohungen fördert. Die HRM+-Plattform umfasst Sensibilisierungsschulungen, integrierte Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced Anti-Phishing, KI-Verteidigungsagenten und vieles mehr. Da KI zunehmend in Geschäftsabläufe integriert wird, bereitet KnowBe4 die moderne Belegschaft darauf vor, indem es sowohl Menschen als auch KI-Agenten darin schult, Sicherheitsrisiken zu erkennen und darauf zu reagieren. Durch diesen einheitlichen Ansatz ist KnowBe4 führend im Bereich des Vertrauensmanagements und der Verteidigungsstrategien für Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter knowbe4.com.

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