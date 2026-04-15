Die Integration von geprüften globalen Steuerinformationen von IBFD mit unternehmensspezifischen Daten liefert verwertbare Forschungsergebnisse und Analysen für über 220 Länder und Rechtsordnungen

Tax Systems, ein globaler Anbieter von Steuer- und Buchhaltungssoftware, hat heute die Einführung des bahnbrechenden AI Assistant bekannt gegeben, der multinationalen Unternehmen bei der Optimierung ihrer grenzüberschreitenden Steuerrecherchen und -analysen helfen soll. Durch die Verknüpfung von unternehmensspezifischen Daten mit verifizierten internationalen Steuerinformationen, die in Zusammenarbeit mit dem International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) bereitgestellt werden, können Steuerteams mit dieser Lösung relevantere, kontextbezogene Erkenntnisse gewinnen und die Entscheidungsfindung im Unternehmen effizienter unterstützen.

Der von Loctax, einem Tax Systems-Unternehmen, entwickelte AI Assistant ermöglicht es Nutzern, steuerrechtliche Fragen in Bezug auf mehr als 220 Länder und verschiedene Steuerbereiche zu stellen. Er liefert dann direkt für die Unternehmensstruktur des Nutzers relevante Ergebnisse, anstatt allgemeine Antworten zu geben, die nicht seinen konkreten Bedürfnissen entsprechen.

Steuerexperten können eine Reihe von Aufgaben erledigen, einschließlich der Erstellung und Überprüfung von Steuergutachten, der Analyse von Verträgen und Dokumenten, der Prüfung von Strukturierungsszenarien und der Validierung bereits vorliegender Empfehlungen und all das auf einer einzigen Plattform. So können sie schneller auf die Anforderungen des Unternehmens reagieren und ihr vorhandenes Fachwissen besser nutzen, ohne den Personalaufwand zu erhöhen.

Außerdem profitieren die Nutzer von messbaren Effizienzsteigerungen in den Steuerteams, da weniger Zeit für die Prüfung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsordnungen aufgewendet werden muss. Das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis bei der Steuerrecherche und -analyse von bis zu fünf Stunden pro Nutzer und Woche, die für wertschöpfendere Tätigkeiten genutzt werden kann, sowie eine Zeitersparnis von bis zu 80 bei der Erstellung von Memos.

"Bisher wurden Steuerteams durch den Zeitaufwand für detaillierte Recherchen und die Überprüfung ihrer Ergebnisse ausgebremst, bevor sie das Unternehmen unterstützen konnten", so Stevi Frooninckx, CEO und Gründer von Loctax, einem Tax Systems-Unternehmen. "Der AI Assistant verändert diese Dynamik, da er es den Teams ermöglicht, schneller von der Analyse zur Umsetzung überzugehen. Anstatt nur bei der Recherche zu helfen, dient er als Portal für eine wesentlich effizientere Durchführung grenzüberschreitender Steueranalysen und fungiert als Sparringspartner für jedes Teammitglied in steuertechnischen Fragen."

Unterstützt durch die weltweit führende Wissensplattform für internationales Steuerrecht

Der AI Assistant greift auf verifizierte Rechtsvorschriften des IBFD zurück, einer gemeinnützigen Organisation mit nahezu 90 Jahren Erfahrung und mehr als 1.000 Forschern und Autoren, die weithin als der Goldstandard für internationales Steuerwissen gilt. Dies ist die erste Lösung, die die Inhalte des IBFD aus allen Steuerbereichen mit unternehmensspezifischen Organisationsdaten kombiniert, um den so wichtigen Kontext zu liefern.

"Die Kombination aus den vom IBFD verifizierten internationalen Steuerinformationen und den unternehmensspezifischen Daten ist der Grund, warum dieses Tool so leistungsstark ist", so Russell Gammon, Chief Innovation Officer bei Tax Systems. "Andere Tools können zwar Steuerfragen beantworten, aber der AI Assistent versteht jedes Unternehmen und dessen spezifische Rahmenbedingungen, weshalb die gewonnenen Erkenntnisse direkte Relevanz haben und sofort umsetzbar sind. Er stellt daher einen bedeutenden Fortschritt sowohl für interne Steuerteams als auch für Steuerberater dar."

Der AI Assistant arbeitet mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und gewährleistet den Schutz sensibler Daten. Kundendaten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet, sodass die sichere Nutzung von Unternehmensdaten innerhalb der Plattform gewährleistet ist.

"Diese Einführung unterstreicht unsere Position als AI-First-Technologieunternehmen", so Bruce Martin, CEO von Tax Systems. "Indem unternehmensspezifische Daten mit zuverlässigen globalen Steuerinhalten kombiniert werden, können Teams mithilfe des AI Assistant relevantere Erkenntnisse gewinnen, schneller agieren und fundiertere Entscheidungen treffen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit unserem kontinuierlichen Fokus auf die Bereitstellung intelligenter Lösungen, die die konkreten Herausforderungen von Steuerexperten adressieren und unseren Kunden einen spürbaren Mehrwert bieten."

Der AI Assistant ist ab sofort für Unternehmen weltweit verfügbar. Für weitere Informationen oder um sich für eine kostenlose Testversion anzumelden, besuchen Sie bitte: www.loctax.com

Über Tax Systems

Tax Systems, ein von Providence Equity Partners ("Providence") unterstütztes Unternehmen, ist ein globaler SaaS-Anbieter für die Einhaltung mehrerer Steuergesetze mit marktführenden Lösungen in Großbritannien, Irland, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Lösungen des Unternehmens digitalisieren Steuerprozesse und revolutionieren die Compliance-Abläufe, sodass Steuerfachleute bessere Möglichkeiten schaffen und wertvolle Erkenntnisse aus ihrer Steuerfunktion gewinnen können, während gleichzeitig Risiken gemindert werden. Durch die Umsetzung komplexer, sich ständig ändernder Steuergesetze in intuitive Lösungen können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Berechnungen auf Anhieb und jedes Mal korrekt sind.

Tax Systems wurde 1991 gegründet und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen arbeitet mit über 42 der FTSE 100 und 80 der führenden Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland zusammen, wo mehr als 30.000 Steuerfachleute für die Nutzung der Lösungen von Tax Systems geschult sind und jährlich über 200.000 Einreichungen vornehmen.

Über Loctax

Loctax wurde im Jahr 2025 von Tax Systems übernommen und ist das erste AI Tax Control Centre für globale Steuerangelegenheiten. Finanz- und Steuerteams in Unternehmen erhalten eine zentrale Plattform, um globale Steuerverpflichtungen zu verwalten, KPIs zu überwachen und die Zusammenarbeit über eine autonome und sichere Plattform zu koordinieren, dank der Teams stets einen Schritt voraus sein können. Mit Loctax verwalten Teams Workflows zentral mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten. Es werden rechtliche, steuerliche und finanzielle Daten erfasst und gespeichert und somit ein garantierter Prüfpfad gewährleistet.

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