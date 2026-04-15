Osnabrück (ots) -Nach ihrer Auswahl beim Draft der nordamerikanischen Profiliga WNBA steht die deutsche Nationalspielerin Frieda Bühner vor einem Wechsel zu den Portland Fire. "Ich bin noch völlig sprachlos. Ich kann das noch gar nicht realisieren. Es hat noch nicht klick gemacht. Ich sehe das nur die ganze Zeit bei Instagram, so viele Leute schreiben mir.", reagierte Bühner auf den Wechsel gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die Flügelspielerin wurde an 17. Stelle ausgewählt und ist damit eine von aktuell nur fünf deutschen Spielerinnen in der Weltliga."Unfassbar. Einfach unfassbar", kommentierte Bühner, wie sie die Veranstaltung im Kreis ihrer Teamkolleginnen in Madrid verfolgt hatte. Die Information über ihre Auswahl erhielt sie bereits vorab persönlich: "Ich wusste es schon zehn Minuten, bevor man es im Livestream sehen konnte. Ich habe einen Anruf bekommen, vom General Manager und dem Head Coach aus Portland. Es war dann auch trotzdem noch: Wow. Seinen Namen so zu hören." Weiter sagte Bühner: "Ich konnte aber gar nicht richtig reden. Ich hatte Tränen in den Augen vor Freude, ich war auch da irgendwie sprachlos."In Portland wird Bühner auf ihre Nationalmannschaftskollegin Luisa Geiselsöder treffen, die ebenfalls kürzlich dorthin wechselte. "Das wird mir total helfen. Ich mag Luisa total gerne, sie ist eine Freundin und ich liebe es auch, in der Natio mit ihr zu spielen. Den Anschluss zu haben, kann sehr wichtig werden", sagte Bühner.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6255455