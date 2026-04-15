ExaGrid erzielt zum 21. Mal in Folge positives Quartalsergebnis beim Free Cash Flow, bei EBITDA und GuV

ExaGrid ist weltweit der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherung mit mehrstufigen Backup-Speichern für die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff durch umfassende Sicherungsmaßnahmen und eine KI-unterstützte Verlängerung der Aufbewahrungsfrist. Heute hat das Unternehmen für das am 31. März 2026 geendete erste Quartal ein im Vergleich zum Vorjahr zweistelliges Umsatzwachstum bekannt gegeben.

Darüber hinaus verzeichnet ExaGrid zum 21. Mal in Folge GuV, EBITDA und Free Cash Flow im positiven Bereich.Das Unternehmen ist zu 100 schuldenfrei, was die finanzielle Gesundheit unterstreicht.

Im ersten Quartal 2026 hat ExaGrid 177 neue Kunden gewonnen, darunter 80 Deals im sechs- oder siebenstelligen Bereich. Im Februar erreichte ExaGrid einen Meilenstein: Es wurden mehr als 5.000 Upper Mid-Market bis große Unternehmen verzeichnet, die täglich Tiered Backup Storage verwenden, um ihre Daten zu schützen.

Highlights des ersten Quartals 2026:

Starke Wettbewerbs-Gewinnquote von 80

177 neue Kunden

80 neue Deals mit Großkunden im sechs- bis siebenstelligen Bereich

Milestone im Kundenbereich: Mehr als 5.000 Unternehmen haben ExaGrid installiert und nutzen es aktiv.

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern

50 der Buchungen von außerhalb der Vereinigten Staaten

Unternehmen in den vergangenen 21 Quartalen mit Cash, EBITDA und GuV im positiven Bereich

ExaGrid ersetzt im Quartal eine Rekordanzahl von Dell Data Domain-Anwendungen

ExaGrid fügte 4 All-Flash-SSD-Anwendungsmodelle hinzu, die in einem einzigen System ein komplettes Backup von mehr als 17PB bereitstellen: EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD mit bis zu 32 Anwendungen in einem einzigen Scale-out-System

ExaGrid hat den Preis "Secondary Storage" auf den ersten jährlichen StorageNewsletter Awards gewonnen.

"Kunden wissen, dass die Nutzung von primären Speichern oder Inline-Deduplizierungsanwendungen mit älterer Architektur als Ziel für Backup-Speicherung nicht mehr ausreichen. Denn die Anforderungen an die Eingabeleistung, Wiederherstellung der Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit, Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff, Notfallwiederherstellung und die Anfangskosten sowie die laufenden Kosten sind gestiegen. ExaGrid ist der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherung und unsere Tiered Backup Storage ist sehr gut positioniert, nicht mehr zeitgemäße und schwächere Systeme zu ersetzen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landingzone für den Festplatten-Cache, langfristiger Speicherung, skalierbarer Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich KI-basierter Aufbewahrungsfrist-Sperre für die Wiederherstellung nach einer Ransomware-Attacke. ExaGrid's Landingzone garantiert die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Repository Tier ist für langfristige Speicherung sehr kostengünstig. ExaGrid's skalierbare Architektur bietet komplette Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit einer bestimmten Bandbreite für wachsende Datenmengen, sodass teure radikale Updates und erzwungene Einstellung von Produkten vermieden werden. ExaGrid arbeitet als einziges Unternehmen mit einem zweistufigen Backup-Speicherverfahren mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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